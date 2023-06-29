Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Y.Y. idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.