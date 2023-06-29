Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Y.Y. idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Y.Y. idaresindeki 16 AYE 366 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 02 FH 389 plakalı motosiklet, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Örenli Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.K'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.