Adıyaman'da Otomobil ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Ölü, 3 Yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik'in kullandığı 06 CIR 664 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılanlardan Eren Eken, Sefa Eken, 2 aylık olduğu öğrenilen Cansu Eken ve Cansu Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Akif Eken, Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)