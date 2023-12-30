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Adıyaman'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile iş makinesi çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Engin Ç. idaresindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunda, Ahmet P'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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