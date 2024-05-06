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Adıyaman'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

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Adıyaman'da Abdurrahman A. idaresindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abdurrahman A. idaresindeki 07 BBU 238 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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