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Adıyaman'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Abdülkerim C. idaresindeki otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.