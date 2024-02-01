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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Zeynel Abidin Aydın idaresindeki 42 UR 500 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde Enver Şahin yönetimindeki 34 GF 9347 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler ve araçtaki 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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