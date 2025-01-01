Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Ü. idaresindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O'nun kullandığı 27 AGR 002 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel