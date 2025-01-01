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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.Ü. idaresindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O'nun kullandığı 27 AGR 002 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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