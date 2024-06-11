Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.E.S. idaresindeki 02 AS 969 plakalı otomobil, Eğriçayı Köprüsü üzerinde A.E. yönetimindeki 07 FKF 06 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.