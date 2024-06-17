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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.A. yönetimindeki 81 EV 855 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu Habipler köyü civarında M.C. idaresindeki 02 DC 837 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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