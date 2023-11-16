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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.Y. ve H.Ö. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.