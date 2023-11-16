Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.Y. ve H.Ö. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 10 AIM 722 plakalı otomobil, üçüncü çevre yolunda, H.Ö'nün kullandığı 02 HP 504 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel