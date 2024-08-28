Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.T. yönetimindeki 02 AEC 545 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında T.F. idaresindeki 02 ACF 695 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.