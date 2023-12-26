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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.K. (36) idaresindeki 44 EV 192 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde, K.Ö (32) yönetimindeki 25 AY 080 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.K ve araçta bulunan bir kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güvenlik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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