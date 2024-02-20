Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, F.A. ve E.K. isimli sürücüler yaralandı. Kazada, F.A. idaresindeki 02 NA 257 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 02 ADA 706 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralı sürücüler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 02 NA 257 plakalı otomobil, E.K'nin kullandığı 02 ADA 706 plakalı otomobille, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobillerin sürücüsü yaralandı.
Sürücüler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.