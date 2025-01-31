Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi yaralandı. M.S.Ç. yönetimindeki araç, S.O. idaresindeki başka bir otomobille çarpıştı ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
M.S.Ç. yönetimindeki 02 KN 674 plakalı otomobil, Yeni Mahalle baraj yolunda, S.O. idaresindeki 02 AFE 076 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü M.S.Ç, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel