Adıyaman'da Otobüsle Çarpışan Otomobildeki 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adıyaman-Kahta kara yolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Selahattin S. yönetimindeki Yeni Diyarbakır firmasına ait 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Yakup Gültekin'in kullandığı 44 DL 319 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30) yanında bulunan eşi Esmanur (24) ile çocukları Belinay (4) ve Muaz Gültekin'in (1) yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin çifti ile çocuklarının cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ise hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
