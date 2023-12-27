Adıyaman'da otobüs ve polis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da Adıyaman Belediyesine ait bir otobüs ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da şehir içi yolcu otobüsü ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
A.C. idaresindeki 02 FH 043 plakalı Adıyaman Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü, Yenisanayi Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 02 A 4830 plakalı polis aracıyla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.