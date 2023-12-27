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Adıyaman'da otobüs ve polis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'da Adıyaman Belediyesine ait bir otobüs ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da şehir içi yolcu otobüsü ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 02 FH 043 plakalı Adıyaman Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü, Yenisanayi Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 02 A 4830 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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