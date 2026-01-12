Haberler

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Güncelleme:
Adıyaman'da bir yolcu otobüsünün, otomobille çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

Adıyaman'da şehirler arası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

S.B. yönetimindeki 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta- Adıyaman kara yolu Habipler köyü yakınlarında, Mahmut İnci (34) idaresindeki 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İnci ile otomobildeki Zahide Esen (32) ve Ramazan İnci (5) hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

