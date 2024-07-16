Adıyaman'da Otluk Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman'ın merkeze bağlı 3 köyün bulunduğu bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri sınırları içeresindeki bölgede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, etkisini artıran yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.