Adıyaman'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor
Adıyaman'ın Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Yangın kısa sürede geniş alana yayıldı ve bahçelik alana sıçradı.
Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.