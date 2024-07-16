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Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adıyaman'ın Ahmet Hoca köyü yakınlarında çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, TOMA'nın da kullanıldığı söndürme çalışmaları sonucunda yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol da yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangının söndürülmesi için TOMA da kullanıldı.

Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol da yangın dolayısıyla bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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