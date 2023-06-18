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Adıyaman'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Adıyaman'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Adıyaman merkez Kayalık mahallesi üst tarafında bulunan Karadağ Ormanlık alanında çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık mahallesi üst tarafında bulunan Karadağ Ormanlık alanında yangın çıktı. Ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucunda alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük alanda meydana gelen örtü yangınının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman İtfaiye Karadağ Güncel Haberler

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