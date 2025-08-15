Adıyaman'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Adıyaman'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının başlangıçta ot yangını olarak çıktığı, çam ormanına sıçradığı ve yaklaşık 200 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabaları sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Atmalı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ile Gölbaşı ve Besni ilçe itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgede gazetecilere, yangının başlangıçta ot yangını olarak başladığını, ardından çam ormanına sıçradığını belirtti.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadele ettiklerini aktaran Varol, şöyle konuştu:

"Maalesef önce aşağı kesimlerde başlayan ot yangını, daha sonra çam ormanına sirayet ederek yaklaşık 200 hektarlık alanın zarar görmesine neden oldu. Bunun yaklaşık 150 hektarlık kısmının tamamen etkilendiğini değerlendiriyoruz. Alanın bir bölümünde ormanlık kesim, diğer kısmında ise tamamen otla kaplı bölgeler bulunuyor. Yangının başlamasından itibaren ekiplerimiz yoğun bir şekilde müdahale etti. Orman teşkilatımız, jandarmamız, Besni Belediyesi başta olmak üzere, bölgedeki belediyelerimizin itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu."

Kontrol altına alınmak üzere

Yangının kısa sürede soğutma çalışmalarının başlayacağını belirten Vali Varol, "Arazöz ve tankerlerin yanı sıra süreç boyunca 3 helikopter de havadan yangına müdahale etti. Şu anda yangın çok küçük bir alana sıkışmış durumda. İnşallah kısa süre içinde tamamen söndürüp soğutma çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Yangının, yerleşim yerini tehdit etmediğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız ve AFAD, bu konuda gerekli tedbirleri en başından itibaren aldı. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızla birlikte tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Yangının çıkış sebebi şu an için belirlenemedi, soruşturma sonucunda netlik kazanacak."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Yeni teklife Memur-Sen'den jet yanıt! Başkan rest çekti
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Kahraman babanın teğmen kızı! Mezun olup diplomasını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.