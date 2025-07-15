Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adıyaman'da, Akçalık köyü kırsalında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında etkili olan 200 dönümlük alanda söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman'da yaklaşık 200 dönümlük alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Akçalık köyü kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 200 dönümlük alanda etkili olan yangında söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel