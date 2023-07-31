Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire alanında çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, börtü, böcek ve bazı çam ağaçları zarar gördü.

Adıyaman'da ormanlık alan içerisinde meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu üzerinde bulunan Ali Dağı Mesire alanında yangın meydana geldi. Ormanlık alan içerisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 15 dönümlük alanda çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken börtü, böcek ve bazı çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN