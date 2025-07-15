Adıyaman'da Orman Yangını Çıktı
Adıyaman'da Akçalı köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere köylüler de traktörleriyle destek veriyor.
1) ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI
ADIYAMAN'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Akçalı köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleri ile destek verdi.
Ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel