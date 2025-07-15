Adıyaman'da Orman Yangını Başladı

Adıyaman'da Orman Yangını Başladı
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Adıyaman'da, Akçalı köyü yakınlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü bildirildi.

ADIYAMAN'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Akçalı köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleri ile destek verdi.

Ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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