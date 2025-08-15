Adıyaman'da Orman Yangını: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında 150 dönüm alan zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çıkan, 5 saatlik müdahale ile söndürülen orman yangınında 150 dönüm alan zarar gördü.

Yukarı Sarhan Mahallesi'nde bulunan ormanda, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber- Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
