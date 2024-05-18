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Adıyaman'da Okullar Arası Ses Yarışması Finali Gerçekleşti

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Adıyaman'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası ses yarışmasının finali yapıldı. Öğrencilerin şarkı ve türküler seslendirdiği final gecesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Adıyaman'da "Her nota bir umut okullar arası ses yarışması" finali gerçekleşti.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü koordinesinde "Spor, sanat ve kültürel etkinliklerle tam öğrenme" projesi kapsamında okullar arası ses yarışması düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda düzenlenen final gecesinde öğrenciler şarkı ve türküler seslendirdi.

Derece elde eden öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, şube müdürleri, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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