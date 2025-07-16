Adıyaman'da Narkotik Uygulaması Gerçekleştirildi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Dron ve detektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, şüpheli kişiler üzerinde arama yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde narkotik ekipleri tarafından "Narkotik uygulaması" gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amacıyla "Narkotik uygulaması" gerçekleştirdi.

Dron ve narkotik detektör köpek destekli düzenlenen uygulamaya çok sayıda narkotik polisi katılırken, şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Tespiti (GBT) ve üst araması yapıldı.

İlçe genelinde çok sayıda kıraathane, park ve bahçeler de denetlendi, şüpheli yerler arandı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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