Adıyaman'da Mutfağa Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı
Adıyaman'ın Tekpınar köyünde bir evin mutfağına giren 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Adıyaman'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.
Merkeze bağlı Tekpınar köyündeki evlerinin mutfağında yaklaşık 1,5 metrelik yılan gören ev sahipleri, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amirliği ekibine bildirdi.
İtfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel