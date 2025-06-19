Adıyaman'da Muhtarlara Uyuşturucuyla Mücadele Semineri

Adıyaman'da Muhtarlara Uyuşturucuyla Mücadele Semineri
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Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı ve narko ihbar hattının önemi vurgulandı.

Adıyaman'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Valiliği İdari ve Denetim Müdürlüğü koordinesinde Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 160 muhtar katıldı.

Seminerde "En iyi narkotik polisi anne" projesi tanıtılarak, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekildi.

Narko İhbar Hattı'nın (0501 412 02 02) önemi vurgulanırken, vatandaşların ihbar yoluyla sürece katkı sunmasının hayati olduğu belirtildi.

Ayrıca "Uyuma" mobil uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı, "İki Ekmek" adlı kısa film izletildi. NARVAS projesi kapsamında da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılırken, önleyici faaliyetler konusunda da sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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