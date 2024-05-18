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Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis memuru yaralandı

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Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibi kaza yaptı, 2 polis memuru yaralandı. Kazada yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 02 A 4886 plakalı motosikletli yunus ekibi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada polis memurları K.A. ile H.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memurları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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