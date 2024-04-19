Adıyaman'da motosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
Adıyaman'da Yusuf K. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Tülay T. ile oğlu Ramazan Efe T.'ye çarptı. Kazada anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da motosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki 02 ADZ 629 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Tülay T. ile oğlu Ramazan Efe T.'ye (3) çarptı.
Kazada anne ve oğlu yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.