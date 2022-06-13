Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Çelik'in (21) kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Kazada motosikletli Çelik ve arkasında oturan İsmail Bozkurt (19) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Murat Kurt - Güncel Diyarbakır Kahta Güncel Haberler

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