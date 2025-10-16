Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı
Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Rıdvan Ç. yönetimindeki 46 ADA 397 plakalı motosiklet, Abuzer D. İdaresindeki 27 V 6165 plakalı otomobil ile Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.