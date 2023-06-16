Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fırat Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Umut Ç. yönetimindeki 44 EU 639 plakalı otomobil ile Mehmet P. S. yönetimindeki 02 ADK 662 plakalı motosiklet Otogar Kavşağında çarpıştı. Kazada motosikletin yola savrulması ile motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Ömer F. A. yaralandı. İhbarı üzerine olaya yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN