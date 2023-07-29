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Adıyaman'da Motosiklet Uygulamaları Artırıldı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet uygulamaları artırıldı. Kazaların önüne geçebilmek ve kaza oranlarını düşürmek amacıyla yapılan denetimlerde evrak kontrolleri yapıldı ve uygun olmayan motosikletler çekiciyle otoparka çekildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kentte motosiklet uygulamaları artırıldı.

Motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarının artış gösterdiği Adıyaman'da, kazaların önüne geçebilmek ve kaza oranlarını minimum seviyeye düşürebilmek adına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik polis ekipleri, kazaların önüne geçebilmek adına kent merkezinin bir çok farklı noktasında motosiklet uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde durdurulan motosiklet ve sürücülerin evrak kontrolleri yapıldı. Evrak eksiği bulunan veya trafiğe uygun olmayan motosiklet ve sürücüler hakkında idari işlem yapılırken motosikletler ise çekiciyle otoparka çekildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi adına motosiklet uygulamalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği ve sürücülerin kesinlikle trafik kurallarına uymaları istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Adıyaman Güncel Haberler

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