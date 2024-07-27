Adıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Altınşehir Mahallesi Gölbaşı karayolu üzerinde, plakası öğrenilemeyen Onur Y'ye ait motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.