Adıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.G. idaresindeki 02 HS 862 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvar üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.