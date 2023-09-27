Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Erdem Çatlı (16), idaresindeki 02 LC 138 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABF 375 plakalı otomobil Adıyaman Merkeze Sakarya Caddesi Perre Antik Kenti girişi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Erdem Çatlı ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdem Çatlı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çatlı'nın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan motosiklet ile otomobil, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN