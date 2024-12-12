Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek

Hakan Fidan kritik zirvede 1 değil tam 7 mesaj birden verecek

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.M.E. idaresindeki 02 MA 289 plakalı motosiklet,Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 44 NF 032 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki A.N. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
img

Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
img

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi
img

Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.