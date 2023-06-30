Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, A.Ç. ve Y.K. isimli sürücüler yaralandı. Kazada yaralananlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Y.K'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 02 HT 465 plakalı motosiklet ile Y.K. yönetimindeki 02 ACP 737 plakalı motosiklet, Bozbey Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Y.K'nin, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel