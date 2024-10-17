Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Ömer Faruk Y. (23) yönetimindeki 02 ACV 708 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda Abdullah S. (19) idaresindeki 02 ACM 623 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücülerle motosiklette bulunan Eren Ö. yaralandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücülerinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.