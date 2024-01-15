Adıyaman'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ile birlikte 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 27 ADS 26 plakalı motosiklet, 2. Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile motosikletteki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.