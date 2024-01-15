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Adıyaman'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ile birlikte 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 27 ADS 26 plakalı motosiklet, 2. Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile motosikletteki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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