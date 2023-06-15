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Adıyaman'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Mert Ö. idaresindeki 02 ACN 773 plakalı motosiklet sürücüsü aynı istikamette seyreden Yaşar A . İdaresindeki 06 DB 2091 plakalı kamyonu sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Fatih Güncel Haberler

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