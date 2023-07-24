Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Baran Eroğlu idaresindeki 06 BDL 618 plakalı otomobil ile Adem Dağhan idaresindeki tescilsiz motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Adem Dağhan ile motosiklette bulunan Bilal Turan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN