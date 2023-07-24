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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Baran Eroğlu idaresindeki 06 BDL 618 plakalı otomobil ile Adem Dağhan idaresindeki tescilsiz motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Adem Dağhan ile motosiklette bulunan Bilal Turan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

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