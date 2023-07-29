Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Sayyed idaresindeki 02 MA 1516 plakalı motosiklet ile Zeynal Eskici idaresindeki 02ADC450 plakalı otomobil, Adıyaman 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ömer Sayyed yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN