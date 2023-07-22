Adıyaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Emin Öner idaresindeki 02 ACB 810 plakalı hafif ticari araç, Kenan Parlak idaresindeki 07 GCZ 95 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kenan Parlak ve motosikletteki Berat Avcı yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel