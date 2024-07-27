Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İmamağa, Kayalık ve Siteler mahallerinde 3 farklı motosiklet hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Mahallerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişilerin M.Y, Ş.A, ve M.P. olduğunu tespit etti.

M.Y. ve Ş.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.P'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve Ş.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde 2 şüphelinin motosikleti çalıp götürdükleri yer alıyor.