ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Haberler

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ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, iki motosiklet çaldığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, iki motosiklet çaldığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turgut Reis ve Yunus Emre Mahallesi'nde 2 motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.Ç. ve C.K., olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen baskında şüpheliler çaldıkları motosikletler ile birlikte yakalandı. Emniyette yapılan incelemede daha önce de hırsızlık yapmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen iki şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgut Reis, Polis, Güncel, Haberler

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